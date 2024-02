Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire remercie le Maroc

Emerys Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a remercié le Maroc après le sacre des Eléphants à la CAN 2023. Dans une déclaration sur une chaîne égyptienne, Faé a confié : «Nous avons souffert en phase de poules, surtout après la lourde défaite face à la Guinée Equatoriale. Nous devions attendre la fin de la phase de poules pour connaître notre sort. Le Maroc nous a offert un magnifique cadeau après sa victoire face à la Zambie».

Selon le sélectionneur, cette nouvelle chance a permis à l’équipe de ressusciter. «Nous remercions beaucoup les Lions de l’Atlas qui nous ont permis de rester dans la compétition. Le Maroc est un exemple pour le football africain. Il a réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, ce qui est désormais l’objectif de toutes les sélections africaines», a souligné le sélectionneur.

Et d’ajouter : «Après le miracle de la qualification en huitièmes, j’ai dit aux joueurs que Dieu nous a offert une seconde chance. Nous devions l’exploiter et redorer notre image auprès des supporters. Après la victoire du Maroc face à la Zambie, j’ai estimé qu’on était capables d’atteindre la finale et d’être sacrés champions d’Afrique».

H.M