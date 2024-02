Nigeria-Afrique du Sud/Côte d’Ivoire-RDC: où et quand voir les demi-finales de la CAN ?

L’équipe du Nigéria, qui a signé un parcours exceptionnel en cette 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, retrouvera son homologue sud-africaine, mercredi au stade de Bouaké, en demi-finale.

Il s’agira d’une occasion en or pour les Bafana Bafana de signer leur première victoire en match à élimination directe de la CAN face aux Super Eagles.

Le Nigéria, équipe la plus expérimentée parmi les quatre demi-finalistes avec 16 qualifications au dernier carré dans son histoire et trois titres continentaux (1980, 1994, 2013), avance sans tambour ni trompette vers un quatrième sacre africain. Mais avant cela, il devra se défaire d’une équipe sud-africaine qui misera surtout sur l’homogénéité de son effectif, composé dans la majorité de joueurs du Mamelodi Sundowns.

Dans leurs treize anciennes confrontations, l’Afrique du Sud ne l’a emporté que deux fois, contre sept victoires nigérianes. Le dernier face-à-face remonte à la CAN 2019 avec un quart de finale remporté dans par les Super Eagles (2-1).

L’autre demi-finale opposera la Côte d’Ivoire à la RD Congo. La Côte d’Ivoire compte poursuivre son conte de fées en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, en affrontant en demi-finale la RDC ce mercredi au stade Olympique Alassane Ouattara d’Abidjan.

Qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale grâce à la victoire de la sélection marocaine face à son homologue zambienne (1-0) lors de la dernière journée du groupe F, la Côte d’Ivoire, qui avait limogé son sélectionneur après la 3è journée, a rectifié le tir en huitièmes en éliminant le tenant du titre, le Sénégal, au terme des tirs au but. En quart de finale, les Eléphants ont fait montre d’un sursaut d’orgueil en surmontant leur retard d’un but et égalisant à la 90è minute face au Mali, même s’ils évoluaient à dix depuis la 43è minute. Lors des prolongations, ils se sont imposés en inscrivant une nouvelle fois le but de la victoire à la 120è+2.

Pour sa neuvième demi-finale, la Côte d’Ivoire aura fort à faire face à la République Démocratique du Congo, pour un remake de la demi-finale de 2015 qui avait vu les Éléphants s’imposer sur le score de 3-1 à Bata en Guinée équatoriale.

Les Léopards, qui ont largement dominé la Guinée en quart de finale (3-1) disputeront cette demi-finale avec un moral au beau fixe et un ascendant psychologique certain, d’autant plus qu’ils n’ont perdu aucun match lors de cette compétition.

Le match Nigeria-Afrique du Sud (18 heures) sera retransmis sur beIN Sports HD 1 Max, beIN Sports HD 3 Max, BBC Three, BBC Two et Sports TV2 Portugal. La rencontre Côte d’Ivoire-RDC, de son côté, sera diffusée sur Arryadia TNT, beIN Sports HD1 Max, BBC Three, Sports TV2 Portugal, beIN Sports 1 FR, beIN Sports HD3 Max et NTA Sports 24.

Rappelons que les perdants au dernier carré s’affronteront en match pour la troisième place, samedi prochain au stade Felix Houphouet-Boigny à Abidjan (21h00), tandis que les gagnants se hisseront à la grande finale, prévue dimanche prochain (21h00) au stade olympique Alassane Ouattara.

S.L.