Dacia frappe un grand coup avec l’arrivée de Nasser Al-Attiyah, virtuose du Dakar

Nasser Al-Attiyah (52 ans), 5 fois vainqueur du Dakar, rejoint Dacia en tant que pilote officiel dans son engagement en rallye-raid. Il courra officiellement avec la marque dès les phases de test en 2024 et s’engagera ensuite sur les pistes du Dakar et du Championnat du Monde des Rallyes-Raid FIA (W2RC) dès 2025, aux côtés de Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez Herrero.

Nasser Al-Attiyah est 2 fois Champion du Monde des Rallyes FIA en WRC-2 et 19 fois Champion du Moyen-Orient des Rallyes FIA entre 2003 et 2015. Il a participé à de nombreuses compétitions en rallye, rallye-raid et sur circuit. Son palmarès en rallye-raid est sans égal. Il est notamment quintuple vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain et double vainqueur du Championnat du monde de Rallye-Raid.

Côté Dakar, le pilote qatari est une référence. En 2010, il termine la course en seconde position à 2 min 12 s de Carlos Sainz. Il remporte son 1er Dakar en 2011, devant Giniel de Villiers et Carlos Sainz.

Les victoires suivantes de Nasser au Dakar auront lieu en 2015, 2019, 2022 et 2023, en compagnie de son copilote Mathieu Baumel qui sera également à ses côtés dans son engagement avec Dacia. Agé de 47 ans, Mathieu est l’un des copilotes français les plus titrés avec 4 victoires au Dakar et 12 titres de Champion du Monde (2 en rallye-raid, 1 en WRC2 et 9 en MERC).

Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel constituent donc le 3ème équipage de la Team Dacia pour son aventure en rallye-raid, aux côtés des équipages Sébastien Loeb / Fabian Lurquin & Cristina Gutiérrez Herrero / Pablo Moreno Huete.

Dès 2024, les 3 équipages testeront un prototype de la marque, roulant au carburant de synthèse, sur les pistes du rallye du Maroc. Un objectif commun : remporter le Dakar !

Nasser partage son enthousiasme de rejoindre l’aventure avec Dacia dans la vidéo jointe, et nous vous donnons rendez-vous le 30 janvier 2024 pour la suite du programme Dakar.