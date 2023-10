La valeur marchande d’un Lion de l’Atlas grimpe 

Suite à ses prestations exceptionnelles avec son club, le Bayer Leverkusen, et sa bonne participation aux deux derniers matchs des Lions de l’Atlas, Amine Adli a vu sa valeur marchande grimper.

Selon le site «Transfertmarkt», la valeur de l’attaquant est passée de 20 millions d’euros à 25, d’après la dernière mise à jour du 18 octobre.

Rappelons qu’Amine Adli a inscrit son premier but en sélection mardi dernier face au Liberia, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions de l’Atlas se sont d’ailleurs imposés lors de cette rencontre sur le score de 3 à 0. A la faveur de cette victoire, le Maroc termine en tête de son groupe avec 9 points, devant l’Afrique du Sud (2è/7 pts) et le Liberia (3è/1 pt).

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, Walid Regragui s’est dit satisfait de cette victoire qui représente une forte motivation pour l’équipe nationale en vue des prochaines échéances.

Le sélectionneur national a relevé que ses joueurs ont disputé cette rencontre avec un très bon état d’esprit et ont montré un bon niveau de jeu.

Il a noté, dans ce sens, que la sélection nationale a dominé la partie en maintenant la pression sur l’adversaire, expliquant que le premier but marqué dans les derniers souffles de la 1ère mi-temps à permis au Onze national de se libérer davantage et de contrôler le match jusqu’au bout.

H.M.