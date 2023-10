Abdellatif Naciri, adjoint du maire de Casablanca, chargé du secteur culturel et sportif de la ville, a indiqué que le nouveau stade de Casablanca, dont la construction sera bientôt lancée, ne fera pas de l’ombre au complexe Mohammed V.

Dans une déclaration au journal «Al Akhbar», Naciri a assuré que le budget alloué à «Donor» sera utilisé pour ses travaux de réaménagement afin qu’il soit prêt pour la CAN 2025. Et d’ajouter que le nouveau stade de la métropole figurait dans les plans du Conseil de la ville mais sa construction n’était pas à l’ordre du jour. «Nous sommes passés à l’action après la décision de la FIFA d’attribuer l’organisation du Mondial 2030 au Maroc, à l’Espagne et au Portugal», a précisé l’adjoint du maire.

Naciri a aussi souligné que le lieu du nouveau stade et le nombre de sièges n’ont pas encore été déterminés. «La décision sera prise par la suite par le Conseil de la ville et la FRMF», a-t-il annoncé.

On apprend, par ailleurs, que le nouveau stade de Casablanca répondra aux normes internationales et ouvrira ses portes à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2030. «Après la fin de la compétition, il accueillera les matchs des Lions de l’Atlas, les derbys Wydad-Raja et les grandes rencontres des deux clubs casablancais. Le stade Mohammed V, de son côté, continuera à abriter les autre matchs du WAC et du RCA», a expliqué le responsable.

H.M.