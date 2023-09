On connaît la date de fermeture du stade Mohammed V

Le stade Mohammed V va fermer ses portes pendant 15 mois afin de subir des travaux de maintenance.

Dans une déclaration à Le Site info, Moulay Ahmed Afilal, l’adjoint du maire de Casablanca, a indiqué que le stade fermera fin septembre, indiquant que les travaux seront entamés en octobre prochain.

Et d’ajouter que «Donor » s’offrira un relooking en prévision des prochaines échéances sportives, dont la CAN 2025 et le Mondial 2030.

Une mauvaise nouvelle pour le Wydad et le Raja de Casablanca, désormais obligés de se trouver un stade pour leurs matchs. Abdellatif Naciri, chargé du secteur culturel et sportif de la ville, avait assuré que plusieurs stades seront réaménagés afin d’abriter les rencontres des deux clubs. «Le stade Larbi Zaouli subira également une opération de réhabilitation et est le plus susceptible d’accueillir les matchs du WAC et du RCA», a précisé Naciri.

H.M.