Tanger Run : l’événement qui vous fera voir la ville autrement

TangerRun est un événement officiel de TheCityRun qui vise à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers le sport, tout en célébrant la belle ville de Tanger et sa communauté de sportifs.

L’événement comprendra une variété d’activités telles que des courses, des marches, des sorties de jogging, des séances de fitness, etc., organisées par des groupes de coureurs, des coachs sportifs et des champions nationaux. Ces activités se dérouleront dans différents lieux emblématiques de la ville pendant deux jours. Que vous souhaitiez participer à ces activités en groupe, en famille, entre collègues ou en solo, vous êtes tous les bienvenus !

TangerRun mettra en avant la beauté de la ville de Tanger ainsi que ses infrastructures sportives accessibles au grand public, comme la corniche de Tanger, le parc Perdicaris, la forêt Rahrah et bien d’autres endroits propices à la pratique du sport. C’est une occasion parfaite pour (re) découvrir ces sites magnifiques tout en participant à un événement sportif enrichissant.

L’événement célébrera également la communauté de sportifs de Tanger, avec la participation de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs et de champions. Nous vous invitons tous, amateurs de sport, à nous rejoindre prochainement les 7 et 8 octobre pour être une part active de cette célébration sportive.

L’inscription est gratuite et ouverte à tous les âges et aptitudes, afin d’encourager le plus grand nombre de personnes à pratiquer du sport, à découvrir les endroits emblématiques de la ville et à rencontrer la communauté de sportifs de Tanger.

Concernant l’événement, Younes Iraki, organisateur de Tanger Run, et promoteur de TheCityRun indique que l’objectif est d’accueillir plus de 10 000 participants pour cette première édition de TangerRun.

Quel programme original et varié proposera-t-il aux intéressés ?

TangerRun proposera environ une vingtaine d’activités non compétitives organisées par la communauté de sportifs de la ville, telles que des courses, des marches, des séances de footing, des initiations au jogging et des séances de fitness, Yoga… Les détails de chaque activité, ainsi que le planning, seront publiés sur nos pages Facebook et Instagram (TangerRun). Les participants pourront rejoindre l’une de ces activités ou courir/marcher de manière indépendante, en groupe d’amis, en famille, à l’endroit, à la distance et à l’heure de leur choix. Toutes les activités auront pour point de rencontre les stands que nous installerons dans certains lieux/parcs.

Vous avez, à travers cet évènement, choisi de mettre en valeur la beauté de la ville de Tanger. Pourquoi ?

Tanger est une ville magnifique. TangerRun a pour objectif principal de mettre en avant la beauté et les atouts de la ville ainsi que sa communauté de sportifs. Cette course/marche permet de découvrir les différents endroits de la ville, ses parcs, ses promenades et ses monuments historiques tout en pratiquant une activité saine et agréable. L’accent est mis sur les aspects positifs de Tanger, tels que sa richesse culturelle et patrimoniale et ses infrastructures sportives en constante amélioration. Nous pouvons être fiers des réalisations faites et remercier les autorités compétentes pour leur excellent travail tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts. En visitant les lieux mis en avant, tels que la Corniche de Tanger, Perdicars.. les participants peuvent constater par eux-mêmes à quel point ces infrastructures ont été améliorées, tout en appréciant la diversité, la tolérance et la bonne humeur qui y règnent. En mettant en avant la communauté de sportifs de la ville, TangerRun célèbre le dynamisme et la diversité de la population locale, contribuant ainsi à renforcer un sentiment de fierté pour la ville et sa communauté.

Quel est le concept de cet évènement ? Ses particularités ?

Ce concept novateur se manifeste par une série d’expériences engageantes et revitalisantes. TangerRun invite non seulement les habitants de Tanger, mais aussi les résidents d’autres villes, à explorer les trésors de la Perle du Détroit à travers une diversité d’activités telles que des courses, des marches et des séances de fitness. Les parcours soigneusement choisis, tels que la majestueuse corniche de Tanger, l’enchantement de Perdicaris, le charme de la forêt diplomatique et bien d’autres, sont autant de reflets de la richesse de la ville.

Cette manifestation est une véritable ode à la communauté sportive. Elle met en lumière les groupes de coureurs, les athlètes individuels, les entraîneurs et les champions qui ont fièrement porté les couleurs du Royaume. Mais au-delà de l’hommage, TangerRun offre une opportunité exceptionnelle de rencontrer et d’échanger avec ces acteurs passionnés du monde sportif.