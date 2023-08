Botola: l’IRT veut continuer sur sa lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) est déterminé à disputer la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 « Inwi » avec le même état d’esprit ayant marqué la fin de la saison dernière, où le club de la ville du Détroit a réussi une « Remontada » sans précédent que de nombreux observateurs ont qualifiée de « miraculeuse ».

Cette volonté du club tangérois de continuer sur la lancée de la fin de la saison dernière, en jouant les premier rôles du championnat national et en prenant part à des compétitions arabes et continentales, se reflète par la confiance renouvelée en l’entraineur Hilal Et-Tair qui a aidé l’équipe à éviter une relégation en D2 qui semblait inévitable et par le fait d’avoir gardé la même ossature de l’équipe de la saison dernière, notamment le capitaine Mohsine Moutouali, le gardien Gaya Merbah, Oussama El Azz, Ahmed Chentouf, ou encore Nouaman Aarab.

La détermination de l’IRT à faire une bonne saison en rivalisant avec les plus grandes équipes de la Botola est également illustrée par le recrutement de joueurs talentueux et expérimentés pour renforcer son effectif dans toutes les lignes. Il s’agit notamment de l’Espagnol Alexis Sanchez, de Reda Jaadi et de Walid Benchrifa, tout en misant sur le long terme, et ce en s’attachant les services de jeunes footballeurs prometteurs comme Abdelhamid Maâli, joueur de l’équipe nationale U17.

Le président de l’IRT, Mohamed Cherkaoui, a affirmé la volonté du club tangérois, de faire une bonne saison, soulignant que le public de Tanger, avec toutes ses composantes, est fier des réalisations de l’équipe la saison dernière.

Il a ainsi relevé que le groupe œuvre actuellement à garder le même état d’esprit et à faire montre d’optimisme pour faire une saison à la hauteur des ambitions des supporters tangérois et confirmer que les résultats négatifs enregistrés par l’équipe lors de la première moitié de la saison dernière n’est qu’un simple accident de parcours dû à des erreurs technique qui ne reflètent pas la valeur réelle de l’IRT.

Le président du club de la ville du Détroit a, toutefois, précisé que l’IRT a des difficultés financières que le club aspire à surmonter cette année, mettant l’accent sur le rôle du public et son soutien inconditionnel à l’équipe dans les moments les plus difficiles.

Ce soutien du public a été la principale raison qui a dissuadé Mohamed Cherkaoui de présenter sa démission en tant que président de l’Ittihad de Tanger, a-t-il expliqué, réitérant son engagement à redoubler d’efforts, aux côtés des supporters et des sympathisants de l’équipe, pour aider l’IRT à renouer avec les succès.

Et d’ajouter que le club a besoin d’un soutien financier à même d’assurer sa stabilité et de l’aider à réaliser des résultats positifs et à surmonter la crise financière qu’il traverse.

Dans ce sens, il a fait savoir que le club a lancé la campagne de « la carte de fidélité » pour inciter ses supporters à soutenir l’équipe, en vue d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, l’IRT sera contraint de jouer ses matchs à domicile, en début de la Botola, au stade Saniat-Rmel à Tétouan, en raison de la fermeture du Grand Stade de Tanger, à l’instar d’autres infrastructures sportives au Royaume pour travaux, dans le cadre de la candidature du Maroc à l’organisation des prochains événements footballistiques, en attendant la réhabilitation du stade du village sportif de Ziaten, le revêtement de sa pelouse en gazon naturel et l’augmentation de sa capacité d’accueil qui ne dépasse pas actuellement 5.000 places.

En dépit des contraintes auxquelles fait face l’Ittihad de Tanger, le club est déterminé à réaliser de bons résultats et à faire oublier à son public le début raté de la saison dernière.

