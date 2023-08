Lionel Messi revient sur son passage au PSG

Lionel Messi a été présenté jeudi aux journalistes après son transfert à l’Inter Miami en provenance du PSG. A cette occasion, la «pulga» est revenu sur son passage au club parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les propos de l’Argentin ne sont pas du goût des supporters du PSG.

«Je suis tellement heureux parce que c’était mon choix de rejoindre l’Inter Miami, contrairement à Paris. Je n’ai jamais voulu quitter le Barça et venir au PSG n’était ni souhaité ni prévu. La décision a été prise rapidement. C’était du jour au lendemain. Ma situation était difficile. Actuellement, tout a changé, heureusement. Ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami est totalement différent», a indiqué l’Argentin.

Messi s’est également confié sur son arrivée en Floride. «L’accueil a été chaleureux et impressionnant dès mon arrivée. C’est une ville qui compte une belle communauté de Latinos, ce qui facilite aussi les choses», a-t-il assuré.

Selon l’attaquant, les Latinos «sont plus démonstratifs et affectueux». «C’est la chose la plus importante pour pouvoir s’installer et aimer ce que l’on fait», a-t-il déclaré.

H.M.