Mohamed Fizazi : « Nouhaila a le droit de porter ce qu’elle veut »

Le Cheikh Mohamed El Fizazi a défendu la footballeuse marocaine Nouhaila Benzina, joueuse de l’équipe nationale du Maroc suite à la polémique qui a accompagné son port du hijab. Dans un appel téléphonique accordé à Le Site Info, Fizazi a déclaré que Nouhaila Benzina a le droit de porter ce qu’elle veut, et que ce débat est inutile.

Al Fizazi a expliqué que la tenue n’est pas totalement réglementaire puisqu’il y manque un ensemble de choses mais tant que la joueuse porte le voile de cette manière, c’est sa conviction et le motif qui l’a incité à le porter ainsi est la foi. Et d’ajouter : « mais si nous réfléchissons de manière réaliste, il est impossible de réunir football et vêtements islamiques plats, et ici, le joueur devra faire un choix. ».

Fizazi a enfin salué la joueuse marocaine, Nouhaila Benzina, et lui demandant de ne pas prêter attention à ce qui se dit dans les coulisses.