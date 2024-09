Cheikh Fizazi sur Hassan Nasrallah : « C’était l’ennemi du Maroc et de l’Islam » (PHOTO)

Le cheikh Fizazi a commenté la nouvelle des prières pour Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, décédé suite à une attaque israélienne.

Sur sa page Facebook, Fizazi a déclaré qu’il est inconcevable de prier pour Hassan Nasrallah : « Hassan Nasrallah est un ennemi de notre religion. Il est sur la même ligne que Khomeini, que les érudits du Maroc ont déclaré infidèle dans une fatwa officielle lue par Hassan II, que Dieu l’ait en sa miséricorde, à la télévision. »

Et d’ajouter : « Hassan Nasrallah a envoyé des cadres militaires pour former le Polisario à combattre les Marocains, il est donc un ennemi de l’islam et du Maroc. Par conséquent, il est inacceptable de prier pour lui ou d’exprimer des condoléances à son égard ou à celui de son parti»

L’armée israélienne avait annoncé, dans un communiqué officiel, samedi dernier, la mort de Hassan Nasrallah et du dirigeant du Hezbollah, Ali Korki.