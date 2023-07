Mondial féminin: la Marocaine Nouhaila Benzina écrit l’histoire (PHOTO)

Lors du match Maroc Corée du Sud comptant pour la 2ème journée des phases de groupes du Mondial féminin, la Marocaine Nouhaila Benzina, 25 ans, est devenue la première joueuse voilée à disputer un match du tournoi.

La défenseuse de l’AS FAR n’avait pas joué face à l’Allemagne mais a été titulaire lors du second match. Dans une déclaration à Al Jazeera, Nouhaila a confié au sujet de son voile : «Beaucoup de travail a été fait pendant plusieurs années, et il y a eu un résultat positif».

«Nouhaila Benzina est devenue hier la première joueuse à porter le hijab lors d’un match de la Coupe du monde féminine de la FIFA. Le football est inclusif, tolérant, universel et diversifié», a écrit, de son côté, Gianni Infantino, le président de la FIFA, sur son compte Instagram.

Le voile était interdit pour des raisons de santé et de sécurité. L’instance mondiale a finalement modifié cette règle en 2014, avant le Mondial féminin des moins de 17 ans, organisé en Jordanie.

Rappelons qu’en France, le port du voile dans les compétitions est toujours interdit.

H.M.