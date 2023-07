Transferts de Ziyech et de Saïss: El Ahmadi réagit aux rumeurs (VIDEO)

L’ancien international marocain, Karim El Ahmadi, milieu de terrain actuel du club saoudien d’Al-Ittihad, a formellement démenti avoir proposé les transferts des Lions de l’Atlas Hakim Ziyech, joueur de Chelsea, et Romain Saïss Ghanem, défenseur central de l’équipe turque du Besiktas, à des clubs d’Arabie Saoudite, lors du présent mercato estival.

Ainsi, dans un entretien accordé à la chaîne Al-Arabya, El Ahmadi a affirmé: « Je n’ai joué aucun rôle dans le transfert de Ziyech ou de Saïss au championnat saoudien. Et s’ils me demandent mon avis, je leur dirai que le pays est beau et que son championnat est fort ».

Cependant, des médias saoudiens avaient précédemment prétendu que Karim El Ahmadi avait proposé les transferts des deux Lions de l’atlas à des clubs d’Arabie Saoudite, sachant que de nombreuses équipes se bousculent au portillon, espérant avoir dans leurs rangs Ziyech et Saïss.

Larbi Alaoui