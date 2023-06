Marcel Koller, entraîneur d’Al Ahly: « Nous connaissons la pression à Casablanca »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les joueurs d’Al Ahly ont l’expérience et les qualités requises pour conserver leur avantage (2-1), signé en finale aller de la Ligue des Champions d’Afrique et offrir à leur public un 11è trophée dans cette compétition, a affirmé l’entraineur du club cairote, Marcel Koller.

« Je suis très ravi de disputer cette finale. J’espère que le match se disputera dans de bonnes conditions. Les joueurs se sont bien préparés et ont hâte de disputer cette manche retour », a-t-il déclaré en conférence de presse, donnée, samedi à Casablanca, à la veille de la finale qui opposera le Wydad Casablanca à Al Ahly, dimanche au complexe sportif Mohammed V.

« Nous sommes fin prêts pour cette rencontre. La victoire à l’aller met la pression sur les joueurs du Wydad qui doivent l’emporter », a-t-il dit, estimant que le but encaissé dans les dernières minutes de la rencontre n’a rien changé.

« Le but encaissé à la 86è était, certes, difficile à digérer. Mais j’ai parlé avec les joueurs et nous avons beaucoup travaillé sur l’aspect mental », a-t-il poursuivi.

« Nos joueurs sont habitués à jouer face à des milliers de supporters et ont les moyens de sortir de ce genre de situations », a-t-il lancé, notant que le public sera, certes, d’un grand soutien pour le Wydad, mais n’impactera en aucun cas le sort du match.

De son côté, le portier d’Al Ahly, Mohammed Chennaoui, a fait savoir qu’Al Ahly a déjà tourné la page de la finale aller et est focalisé désormais sur le match de dimanche.

« Nous nous sommes bien préparés pour cette finale et nous espérons rentrer au Caire victorieux », a-t-il ajouté.

Saluant la prestation de Mustapha Choubir, fils de l’ancien gardien des Pharaons, Ahmed Choubir qui l’a remplacé lors de la finale aller au Caire, Chennaoui a indiqué que les 24 joueurs présents à Casablanca sont prêts pour mouiller le maillot du club cairote.

« Nous connaissons la pression à Casablanca. L’essentiel est de livrer un bon match. Nous jouerons sans complexe. L’objectif est de remporter notre 11è ligue des champions », a-t-il conclu.

Il s’agit du troisième face à face entre le WAC et Al Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022.

Le Wydad Casablanca cherchera à remporter sa deuxième couronne consécutive et la 4è de son histoire, après son titre en 1992, aux dépens d’Al Hilal du Soudan, et de 2017 et 2022 face à Al Ahly.

Les Egyptiens d’Al Ahly chercheront, eux, à remporter leur onzième trophée. L’équipe égyptienne est la plus titrée de la compétition.

S.L.