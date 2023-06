PSG: clap de fin pour Sergio Ramos

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, vendredi soir, le départ de son défenseur espagnol, Sergio Ramos, à la veille de la dernière journée de Ligue 1.

“Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club”, écrit le club parisien dans un communiqué.

L’annonce de son départ intervient au lendemain de la confirmation par l’entraîneur du PSG de la fin de l’aventure parisienne de la star argentine, Lionel Messi, qui disputera son dernier match avec le club de la capitale ce samedi au Parc des Princes

“Le Paris Saint-Germain se réjouit d’avoir vu Sergio Ramos défendre ses couleurs avec une telle détermination”, souligne-t-on de même source.

« Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour”, a declaré l’Espagnol, cité dans le communiqué

« Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous”, a réagi Nasser Al-Khelaïfi”, président du Paris Saint-Germain.

Le leadership, l’esprit d’équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l’avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur, a-t-il ajouté.

Avec les Rouge & Bleu, l’ancien défenseur du Real Madrid a enrichi son palmarès exceptionnel avec deux titres de Ligue 1 et un Trophée des Champions.

Natif de Camas, en Andalousie, Sergio Ramos écrit les premières lignes de sa légende à Séville, son club formateur, avant de rejoindre Madrid, la capitale espagnole, dans laquelle il restera 16 ans. Au fil des saisons, Ramos s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, inscrivant 101 buts en 671 matches, toutes compétitions confondues.

Capitaine du Real Madrid entre 2015 et 2021, il aide son équipe à remporter, entre autres, 4 Ligue des champions entre 2014 et 2018 et la Liga à 5 reprises (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020).

Avec la sélection espagnole, il remporte l’Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l’Euro 2012. Buteur à 23 reprises avec son équipe nationale, il demeure, 18 ans après ses débuts, le joueur le plus capé de l’histoire de la Roja avec 180 sélections.

Arrivé à Paris à le 8 juillet 2021, “SR4”, très grand professionnel, a su apporter expérience, rigueur, mais aussi une âme de compétiteur, animée par le sens du sacrifice et la faim de tout gagner, souligne le PSG.

En 57 matches, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps, a inscrit 5 buts avec le Paris Saint-Germain – dont le premier le 23 janvier 2022 en championnat face au Stade de Reims. Du 28 novembre 2021 au 1er janvier 2023, il est resté invaincu avec le Club, soit 34 rencontres sans défaite. Un record, un de plus.

S.L