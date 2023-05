Mondher Kebaier opéré du cœur ? Il répond

Plusieurs rumeurs circulent ce jeudi selon lesquelles Mondher Kebaier a eu un malaise et devrait subir une intervention chirurgicale au niveau du cœur.

Sur son compte Facebook, l’entraîneur du Raja de Casablanca a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses.

«J’ai été surpris par ces rumeurs concernant mon état de santé. Je me suis rendu, en effet, à une clinique mais pas pour me faire opérer du cœur. J’ai ressenti quelques douleurs au niveau de ma jambe et je voulais profiter du repos accordé aux joueurs pour subir les examens nécessaires. Cela nécessitera deux jours. Je quitterai donc la clinique aujourd’hui ou demain», a expliqué le Tunisien.

Kebaier a également ajouté : «Je remercie tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Que Dieu pardonne les auteurs de ces rumeurs qui affectent les proches et les amis».

H.M.