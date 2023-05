Botola: Mondher Kebaier satisfait du nul face à Tanger

L’entraîneur tunisien du Raja Casablanca, Mondher Kebaier a affiché sa satisfaction du match nul obtenu ce dimanche par les Verts contre l’Ittihad de Tanger (0-0) pour le compte de la 26e journée de la Botola.

Mondher Kebaier a souligné dans la conférence de presse d’après match que l’Ittihad Tanger est une équipe compétitive et qu’elle a montré une grande force et une forte personnalité lors de la seconde moitié de la saison.

Le Tunisien a déclaré : « L’Ittihad de Tanger traverse une période de récupération maximale, notamment sur le terrain, et il a remporté tous les matches du match retour. L’Ittihad de Tanger menait des attaques rapides, et nous devions faire le nécessaire pour arrêter leur danger, c’est ce que nous avons fait ».

Pour rappel, ce match nul ne sort pas l’Ittihad de Tanger de la zone rouge. Le club du détroit est toujours dernier du classement ex aequo avec l’Olympique de Khouribga et à deux points du premier non reléguable, le difaâ Hassani El Jadida (DHJ).