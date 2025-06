L’ex président du Raja Mohamed Aouzal écope de deux ans de prison ferme

La Cour d’appel de Casablanca a réduit la peine infligée à Mohamed Aouzal, ancien patron du Raja de Casablanca, dans une affaire liée à la mauvaise gestion de fonds au sein d’une entreprise d’assurance.

Initialement condamné à trois ans et demi de prison, Aouzal purgera finalement une peine de deux ans derrière les barreaux.

La juridiction a également diminué le montant des réparations civiles réclamées, le fixant à un million de dirhams au lieu des deux millions prévus en première instance. L’amende pénale, elle, reste inchangée à 1.000 dirhams.

Ce verdict fait suite à l’appel interjeté par l’ex-dirigeant du club casablancais, après la décision rendue le 28 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aïn Sebaâ, où il avait été reconnu coupable de mauvaise gestion présumée des finances d’une société d’assurance.

Cette affaire a retenu l’attention du public et des médias en raison de la notoriété de Mohamed Aouzal, figure connue dans le paysage sportif national et ancien responsable d’un club de football parmi les plus influents du pays.