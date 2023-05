Casablanca: bel accueil pour les joueurs du Wydad à l’aéroport (VIDEO)

Les joueurs du Wydad de Casablanca ont atterri dimanche à l’aéroport Mohammed V de Casablanca après leur déplacement à Pretoria, où ils ont décroché la qualification en finale de la Ligue des champions face à Mamelodi Sundowns.

A leur arrivée, joueurs et staff ont été accueillis par des dizaines de supporters qui ont loué leur prestation exceptionnelle lors de ce match crucial. Ils ont également remercié Arsène Zola, qui était blessé et saignait de la tête pendant la rencontre mais a toutefois tenu à continuer à jouer.

Rappelons que le Wydad Casablanca a fait match nul contre Mamelodi Sundowns (2 -2), samedi au stade Loftus Versfeld de Pretoria, en demi-finale retour de la Ligue des Champions et s’est qualifié pour la finale. Les Rouge et Blanc croiseront le fer avec Al Ahly en finale. L’aller aura lieu le 4 juin au Caire et le retour une semaine après, soit le 11 juin, à Casablanca.

Tenant du titre, le WAC est le seul club marocain rescapé dans les compétitions africaines, après les éliminations du Raja (Ligue des Champions) et de l’AS FAR (Coupe de la CAF).

H.M.