CAN U17: le message du roi Mohammed VI aux Lionceaux de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football, finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) des moins de 17 ans, pour leur exploit exceptionnel et leur qualification à la Coupe du Monde 2023.

« C’est avec beaucoup de joie que Nous vous adressons Nos plus chaleureuses félicitations pour l’exceptionnel exploit que vous avez réalisé en atteignant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, dans sa quatorzième édition tenue en Algérie sœur, et en assurant votre qualification bien méritée à la Coupe du Monde 2023 », écrit le Souverain dans ce message.

Le roi a salué, à cette occasion, les efforts déployés par toutes les composantes de cette sélection prometteuse, notamment les joueurs, les entraîneurs, les techniciens et les cadres et dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football, pour la réalisation de cet exploit africain qui honore le football national dans toutes ses catégories.

Le Souverain a exprimé Sa fierté pour la maturité et la discipline remarquables, la belle prestation, le grand esprit compétitif et la haute moralité bien ancrée dont ont fait preuve les Lionceaux de l’Atlas durant ce championnat, ainsi que leur ferme détermination à continuer à porter le flambeau du football marocain et à confirmer son rayonnement et sa présence distinguée dans les différentes manifestations continentales et internationales.

Le Souverain a, dans ce message, appelé les membres de la sélection nationale à garder le même esprit de persévérance et de sérieux au cours des prochaines compétitions, leur souhaitant davantage de réussite et de succès et les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

S.L