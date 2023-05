Les « sages » du Raja tiennent une réunion (VIDEO)

Les « sages » du Raja Casablanca ont tenu une importante réunion, mardi 9 mai, au Complexe de l’Oasis, à Casablanca.

L’ordre du jour a été l’étude de la difficile situation actuelle que vit l’équipe, alors que la date de l’Assemblée générale ordinaire a été officiellement fixée au vendredi 26 de ce même mois. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le club des Verts a annoncé l’organisation d’une Assemblée générale extraordinaire à la même date précitée, en vue de la présentation des rapports moral et financier et leur adoption, ainsi que l’étude de la démission du président actuel, l’homme d’affaires Aziz El Badraoui et celle du Bureau directeur.

Par la suite, il sera procédé à l’élection du nouveau président et de son Bureau directeur. De même que les « sages » du Raja décideront du nom du nouveau président potentiel, après qu’El Badraoui a essuyé de nombreuses revers, critiques et pressions, à cause des résultats catastrophiques de l’équipe en Botola Pro.

Lesquels résultats, obtenus même à la maison, ont récemment créé une véritable crise, qui a eu comme répercussion d’éloigner le Raja de la course pour l’obtention du titre du championnat. En plus de la décevante élimination, par l’équipe égyptienne d’Al Ahly, en quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Larbi Alaoui