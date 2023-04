Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs : 11 ans de riches réalisations déjà (VIDEO)

Moncef Belkhayat, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et président sortant de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs (FM6CS), passe le flambeau de l’institution à Chakib Benmoussa.

Élu à la tête de la FM6CS depuis sa création en 2011, sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Moncef Belkhayat n’a cessé d’œuvrer, avec les membres du board de la fondation, pour le soutien des sportifs nationaux et l’essor du sport au Maroc.

Le président sortant de la FM6CS a dressé, au micro d’Infomédiaire, un bilan riche en réalisations. Ainsi, la Fondation compte à ce jour 1.080 membres. 3.215 bénéficiaires d’une couverture maladie et de différentes opérations médicales. Une prise en charge des frais d’éducation de 350 enfants d’anciens champions sportifs. Mais pas que, puisque 130 adhérents ont pu effectuer le rite du Hajj grâce à la Fondation, sans parler de 150 aides au logement et 319 pour la scolarité, et bien plus encore.

Un livre, baptisé « 11 ans au service de nos champions », a d’ailleurs été réalisé pour servir de compilation aux actions menées par la Fondation à ce jour.

En ce qui concerne la nomination de Chakib Benmoussa à la tête de l’institution, Moncef Belkhayat nous a déclaré : « je suis extrêmement heureux, après 3 mandats, de passer le témoin à Chakib Benmoussa. Je suis sûr qu’il va pousser la Fondation à un niveau encore meilleur avec l’aide de l’équipe qui va l’entourer ».

Pour ce qui est de ses ambitions pour le futur de la FM6CS, Moncef Belkhayat indique que celle-ci mérite d’avoir plus de partenaires et de sponsors, afin de lui permettre d’accompagner encore plus les champions.