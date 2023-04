Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs. Chakib Benmoussa nommé nouveau président (VIDEO)

L’actuel ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS), Chakib Benmoussa, a été élu à l’unanimité nouveau président de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs (FM6CS), le 25 avril. Benmoussa succès ainsi à l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat, à la tête de l’institution.

Chakib Benmoussa, représenté par l’inspecteur général du MENPS, Houssine Kodad, a indiqué dans une allocution en son nom que sa nomination à la tête de la Fondation est un grand honneur et une responsabilité d’envergure pour le soutien du Sport national.

Le nouveau président de la FM6CS a ainsi exprimé sa volonté de poursuivre l’engagement de ses prédécesseurs pour l’accompagnement des champions sportifs à travers différentes actions sociales.

Par ailleurs, le président sortant de la Fondation, Moncef Belkhayat, a mis en avant les réalisations de l’institution à ce jour. La FM6CS compte ainsi 1.080 membres (de 32 disciplines sportives). 3.215 adhérents et leurs familles ont pu bénéficier d’une couverture maladie, à l’image de plusieurs anciens sportifs qui ont profité d’un soutien lors de diverses opérations médicales. De plus, la Fondation a pris en charge les frais d’éducation de plusieurs enfants d’anciens champions sportifs (350). Rajouté à cela le financement de 26 formations sportives diplômantes et de 8 délégations aux Lieux saints grâce à la sollicitude royale (130 champions bénéficiaires). On retient aussi 150 aides au logement et 319 pour la scolarité.

L’événement a aussi été l’occasion pour l’ancien bureau de la Fondation de passer le flambeau aux nouveaux membres élus, afin de poursuivre leur engagement pour le Sport marocain.

La FM6CS a été créée en 2011 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans l’objectif d’encourager et de soutenir les champions sportifs nationaux, en plus d’encourager l’essor du Sport national.