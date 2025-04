Mazagan Beach & Golf Resort : premier établissement au Maroc certifié Gold par «Earthcheck»

Mazagan Beach & Golf Resort franchit une nouvelle étape majeure dans son engagement en faveur du développement durable en obtenant la certification GOLD d’EarthCheck, après quatre années consécutives de certification SILVER. Une reconnaissance prestigieuse qui fait de Mazagan le premier établissement au Maroc à atteindre ce niveau d’excellence en matière de durabilité.

Cette certification GOLD témoigne non seulement du respect des normes internationales en matière de tourisme durable, mais aussi de l’engagement à long terme de Mazagan Beach & Golf Resort dans une politique environnementale proactive et innovante. Elle vient récompenser les efforts continus du resort pour minimiser son empreinte écologique et promouvoir des initiatives écoresponsables.

Depuis plusieurs années, Mazagan a mis en place des solutions durables et innovantes afin de réduire son impact environnemental et améliorer la gestion des ressources naturelles. Parmi les actions majeures mises en place :

STEP (Station de Traitement des Eaux Usées) : Grâce à un système avancé de recyclage des eaux usées, Mazagan réutilise l’eau traitée pour l’arrosage des espaces verts et des terrains de golf et de foot, réduisant ainsi considérablement la consommation d’eau potable.

Arrosage goutte-à-goutte : afin d’optimiser davantage l’eau d’arrosage provenant de la station d’épuration, Mazagan favorise l’utilisation du goutte-à-goutte, une méthode efficace pour minimiser le gaspillage d’eau.

Système automatique d’arrosage du golf : un système intelligent et automatisé a été mis en place pour assurer une gestion optimisée de l’eau utilisée pour l’entretien du parcours de golf, réduisant ainsi la consommation inutile.

Compostage et gestion des déchets : Le resort transforme ses déchets organiques en compost naturel utilisé pour l’entretien de ses espaces verts. En parallèle, une politique stricte de tri et de réduction des déchets a été instaurée, permettant une meilleure gestion des ressources.

Élimination progressive du plastique : dans une démarche zéro plastique, Mazagan progressivement remplace les plastiques à usage unique par des alternatives durables, réduisant ainsi la pollution plastique et encourageant l’utilisation de matériaux recyclables.

Économie d’énergie et énergies renouvelables : le resort a mis en place des systèmes d’éclairage LED à faible consommation et explore activement l’intégration d’énergies renouvelables dans ses infrastructures.

Mazagan Academy : une initiative sociale forte qui vise à donner une seconde chance aux jeunes de la région n’ayant pas réussi leur parcours scolaire. L’académie les recrute, les forme aux métiers de base de l’hôtellerie et leur délivre des diplômes reconnus leur ouvrant ainsi les portes d’une vie professionnelle stable et prometteuse

Formation continue et implication du personnel : conscient que le changement passe par l’humain, Mazagan investit dans des formations continues pour son personnel afin d’ancrer durablement les bonnes pratiques environnementales et sociales dans son fonctionnement quotidien.

Soutien aux communautés locales : Mazagan favorise le développement des artisans locaux en valorisant les produits du terroir et en intégrant des circuits courts pour son approvisionnement alimentaire.

Cette certification GOLD marque une étape décisive, mais Mazagan Beach & Golf Resort ne compte pas s’arrêter là. Fort de cette reconnaissance, le resort entend renforcer ses initiatives en matière de tourisme durable et se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre la certification PLATINUM dans les prochaines années.

« À travers cette reconnaissance internationale, nous réaffirmons notre rôle de pionnier en matière d’hôtellerie écoresponsable et confirmons notre rôle de leader en matière de durabilité tout en offrant à nos hôtes une expérience alliant luxe, respect de l’environnement et responsabilité sociétale » confirme Jacques Claudel, directeur général de Mazagan Beach & Golf Resort.

EarthCheck : Une référence mondiale en durabilité

EarthCheck est l’organisme de certification environnementale le plus reconnu au monde pour l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Fort d’une expertise de plus de 30 ans, il accompagne les établissements dans la mise en place de pratiques durables, en s’appuyant sur des critères rigoureux en matière de gestion des ressources, de responsabilité sociétale et d’impact environnemental. EarthCheck suit une approche scientifique basée sur des audits approfondis et des indicateurs de performance précis garantissant ainsi que les sites certifiés respectent des normes strictes de durabilité. https://earthcheck.org/