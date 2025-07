Summer Grill by George, la nouvelle escale culinaire de Mazagan Beach & Golf Resort

Cet été, Mazagan Beach & Golf Resort élargit ses horizons culinaires et accueille un nouveau pop-up restaurant : Summer Grill by George, une escale estivale en plein air qui ravira tous les palais.

Installé sur l’une des plus belles terrasses du resort, au cœur d’un écrin de verdure avec une vue pittoresque sur le golf et l’océan, ce nouveau joyau a été pensé pour célébrer les plaisirs simples de l’été.

Summer Grill by George propose une ambiance chic et décontractée, portée par la fraîcheur de la brise marine et la douceur du cadre naturel. Le lieu invite les convives à vivre un moment de partage et de plaisir autour d’une cuisine fraîche, généreuse et savoureuse.

Le menu, spécialement conçu pour la saison, fait la part belle aux grillades de viandes maturées d’exception et de poissons frais, accompagnées d’un large choix de salades aux accents méditerranéens, mettant en valeur la fraîcheur des produits locaux dans un esprit de simplicité maîtrisée.

Dans l’élan de cette cuisine estivale, deux plats signatures incarnent l’esprit du lieu : le Tomahawk de bœuf savoureux et grillé à la perfection et le homard sublimé par une délicate vinaigrette au citron qui en révèle toute la finesse. En dessert, la Pavlova citron yuzu offre un crémeux citron-yuzu, une meringue croquante et un crumble délicatement parfumé au citron et à la verveine.

Conçu comme un lieu de détente, Summer Grill by George accueille les clients tout au long de l’été pour un déjeuner. L’occasion idéale pour déguster des mets savoureux dans un cadre d’exception et de siroter les cocktails rafraîchissants.

En famille ou entre amis, Summer Grill by George est définitivement « the place to be » cet été pour des journées de détente et pour profiter de l’air iodé de l’Atlantique.

