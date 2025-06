L’été s’annonce radieux à Mazagan Beach & Golf Resort, le joyau balnéaire niché entre océan et nature luxuriante.

Le Resort convie les familles, couples et voyageurs en quête de ressourcement à vivre un séjour estivale inoubliable, mêlant confort d’exception, gastronomie savoureuse, activités pour tous et une parenthèse bien-être inédite.

À Mazagan, l’été se vit aussi dans l’assiette. La saison estivale y est une véritable fête culinaire, où les hôtes sont invités à savourer une cuisine éclectique et généreuse : buffets gourmands, mets délicieux ou grillades en plein air, le tout dans une atmosphère chaleureuse et festive. Chacun des 11 restaurants du resort possède sa propre identité et propose une expérience gustative singulière.

Depuis le 15 mai, le très attendu Buddha-Bar Beach a rouvert ses portes, affirmant son statut d’adresse phare de l’été. Dans une ambiance lounge et les pieds dans le sable, on y savoure des créations culinaires aux influences asiatiques et de cocktails inspirés des quatre coins du monde. Face aux somptueux couchers de soleil sur l’Atlantique, des Sunset Parties sont programmées tout au long de la saison avec des Djs internationaux. Les amateurs de déjeuners en plein air trouveront leur bonheur au Beach Barbecue, entre grillades savoureuses, pizzas au feu de bois et pêche du jour, le tout bercé par le bruit des vagues.

Le soir l’incontournable Bushra by Buddha-Bar présente des spectacles “Show by Buddha-Bar » et une cuisine orientale revisitée par le celebrity chef “Joe Barza”.​​

Havre de paix niché au cœur du resort, le Mazagan Spa enrichit son offre avec un rituel d’exception : le soin visage Kobido. Héritage japonais, ce massage traditionnel, souvent surnommé « lifting naturel », alterne pressions ciblées et gestes rythmés pour activer la microcirculation, raffermir les traits et redonner à la peau éclat et tonicité.

Côté beauté, la boutique du spa accueille désormais la marque française “Le Rouge Français”, pionnière du maquillage vegan, botanique et responsable, pour conjuguer élégance et conscience écologique.

Le Resort déploie un éventail d’activités sportives, ludiques et culturelles pour animer les journées estivales. Surf, Body Board, balade à cheval sur la plage, tennis, VTT, balades en quad, buggy, Golf, karting… Petits et grands trouvent leur bonheur dans un cadre sécurisé et unique.

Le Kidz et Rush clubs fraîchement re-certifiéś par l’organisme Worldwide Kids en 2025, accueille les enfants et les adolescents de 3 à 17 ans dans un univers joyeux et sécurisé. Une équipe bienveillante dédiée les accompagnent à travers un panel d’activités de plein air, jeux ludiques et même un espace dédié à la plage.

Pour l’été 2025, Mazagan Beach & Golf Resort propose l’offre “Vacances d’été à Mazagan” avec un hébergement pensé pour l’évasion dont l’intégralité de ses chambres a été repensée et rénovée.

Offre vacances d’été à Mazagan

• Hébergement et petit-déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans

• Jusqu’à 1 5% de remise sur les tarifs chambres et les soins au spa

• Accès aux piscines, au fitness, au Kidz & Rush Clubs et à une sélection d’activités

Réservations :

www.mazaganbeachresort.com

Tel: 05 23 38 80 80

[email protected]