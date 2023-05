Ben’s Camp, premier camping 100% Bikers au Maroc

Premier événement national de camping motards qui regroupe plus de 30 clubs invités Maroc, France, Espagne et autre.

Cet événement aura lieu dans l’éco système de Benslimane connu pour sa richesse naturelle et environnementale, l’événement de camping BEN’S CAMP souhaite promouvoir l’identité territoriale de la région de Benslimane ainsi que sa richesse culturelle et sociétale.

Le Ben’s Camp dans son Opening Edition 2023 sera organisé le 19, 20, 21 mai. Un évènement sponsorisé par des partenaires privés et publiques. En présence des autorités locales de la région.

La première édition du BEN’S CAMP et l’occasion de découvrir la région exceptionnelle de Benslimane en Live Music, Bike Show, Démo Ride, exposition culturelle et artisanale et Tombola sur place.