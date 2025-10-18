USFP: Driss Lachgar rempile pour un 4ème mandat

Driss Lachgar a été réélu, à la majorité absolue, premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) pour un quatrième mandat de quatre ans, samedi à l’occasion du 12e congrès national du parti qui se tient au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika.

La réélection de Lachgar intervient après l’approbation par le Congrès national d’une recommandation d’amendement statutaire ouvrant la voie à un quatrième mandat du Premier secrétaire, apprend-on auprès du parti. Cette prolongation est applicable à tous les organes de cette formation politique.

Ce choix vient, selon le parti, pour « répondre à une volonté largement exprimée par les instances organisationnelles et les organes régionaux et sectoriels du parti, en reconnaissance d’un parcours exceptionnel à la tête du parti » et pour resserrer les rangs de l’USFP en prévision des prochaines échéances politiques.

Les travaux du 12e congrès national de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) ont été ouverts, vendredi, sous le signe « Un Maroc émergent: économiquement, socialement et institutionnellement ».

S’exprimant à l’ouverture du congrès, en présence de nombreux invités représentant des formations politiques, syndicales et civiles, ainsi que des organisations socialistes internationales, Lachgar, qui avait pris les rênes du parti en 2012, a affirmé que l’USFP a su préserver une présence forte dans un contexte marqué par un recul des courants progressistes et le déclin de plusieurs expériences socialistes à travers le monde.

S.L