Sahara: Christophe Lecourtier réagit à la décision du Conseil de sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

La résolution 2797 du Conseil de sécurité relative au Sahara marocain, adoptée vendredi dernier, constitue « un tournant historique » dans le règlement définitif de la question du Sahara marocain, a affirmé l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Lecourtier, qui était l’invité de l’émission « Inter Matin » de M’hamed Bhiri, diffusée mercredi sur Chaîne Inter, a qualifié le 31 octobre de « date historique ».

« En tant que diplomate, c’était un grand privilège de pouvoir être témoin de cette résolution historique. Un témoin engagé de tout ce qui s’est passé ces dernières années », s’est félicité Lecourtier.

« La France se réjouit beaucoup de ce succès du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI », a souligné le diplomate français, qui a mis en avant l’excellence de la coopération entre le Royaume et la France dans les différents domaines.

L’ambassadeur, qui a rappelé le soutien de la France à l’intégrité territoriale du Maroc, en particulier à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, a mis en relief l’engagement du président de la République française, Emmanuel Macron, dans cette dynamique.

« La France est à côté du Maroc comme le Maroc a bien été aux côtés de la France », a-t-il assuré.

En matière de coopération, la France poursuivra sur le même chemin, a-t-il fait savoir, rappelant dans ce sens la dernière visite d’Etat du président de la République française au Royaume et l’agenda mis en place en vue de répondre aux grands défis qui se présentent aux deux pays pour les 20 prochaines années.

Lecourtier a, d’autre part, mis l’accent sur la vision africaine du Maroc notamment en faveur du Sahel et de l’Afrique Subsaharienne, notant que dans les provinces du Sud du Royaume, « il y a une destinée non seulement marocaine mais africaine à laquelle nous adhérons pleinement et qui nous semble constituer une grande chance pour ces provinces, pour l’Afrique et pour la France dans ses relations avec ce continent ».

S.L.