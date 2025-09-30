Ziyech signe une pétition pour demander la suspension d’Israël des compétitions sportives

Un collectif d’une cinquantaine de sportifs de haut niveau, parmi lesquels l’international marocain Hakim Ziyech, a signé une tribune appelant l’UEFA à suspendre immédiatement Israël de toutes les compétitions sportives, rapporte le journal français l’Equipe.

Publié dimanche sur le site indépendant Athletes 4 Peace, ce texte, porté par l’organisation Nujum Sports, accuse Israël de violations graves du droit international. « Les instances sportives ont le devoir de prendre des mesures contre les équipes représentant un pays qui, selon une commission des Nations Unies, commet un génocide contre les Palestiniens de Gaza », peut-on lire.

Le collectif, baptisé Athletes 4 Peace, insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une démarche politique mais d’une question de justice et de valeurs universelles. « Il ne s’agit pas de prendre parti, mais de défendre l’humanité et de refuser que le sport serve à blanchir des actes illégaux et inhumains », poursuit le texte.

Aux côtés de Hakim Ziyech figurent plusieurs footballeurs de renom, dont Paul Pogba (AS Monaco), Cheick Diabaté, ou encore Cheick Doucouré (Crystal Palace). Pour les signataires, la suspension d’Israël doit rester en vigueur « jusqu’à ce que le pays se conforme au droit international et mette fin au massacre de civils et à la famine généralisée ».

Malgré ces appels répétés, ni la FIFA ni l’UEFA ne semblent favorables à sanctionner Israël. Gianni Infantino, président de la FIFA, et Aleksander Ceferin, patron de l’UEFA, n’ont donné aucun signe en ce sens.

En prenant publiquement position, Hakim Ziyech rejoint ainsi un mouvement qui entend rappeler que le sport, au-delà du terrain, reste porteur de valeurs de justice et de solidarité.