La Franco-Marocaine Naima Moutchou rejoint le nouveau gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

La députée franco-marocaine Naima Moutchou, qui était vice-présidente de l’Assemblée nationale, a été nommée, dimanche, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de l’Intelligence artificielle et du numérique dans le nouveau gouvernement.

Née au Val d’Oise, au nord de Paris de parents originaires de Ouarzazate, Moutchou était également membre du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale.

Avocate de profession, elle s’est investie très jeune en politique, un engagement qui la propulse en 2017 à l’Assemblée nationale comme députée de la quatrième circonscription de val d’Oise en 2017.

Membre de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, elle était première vice-présidente du groupe LREM en 2019, puis vice-présidente de la commission des Lois. De juin 2022 à juin 2024, elle a été vice-présidente de l’Assemblée nationale. Elle est réélue députée le 7 juillet 2024, et de nouveau réélue vice-présidente de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2024.

Le nouveau gouvernement comprend 18 ministres dont 9 femmes. Il est marqué par la reconduction de plusieurs ministres du gouvernement sortant dont la franco-marocaine Rachida Dati au portefeuille de la Culture.

S.L