Espagne: les îles d’Ibiza et de Formentera paralysées par de fortes pluies

Par LeSiteinfo avec MAP

Les îles touristiques d’Ibiza et de Formentera, dans l’archipel espagnol des Baléares, ont été placées mardi en alerte rouge en raison de fortes pluies ayant entraîné la fermeture des plages et des établissements scolaires, ont indiqué les autorités locales.

Les services d’urgence ont diffusé des alertes sur les téléphones des habitants, les appelant à limiter leurs déplacements et à éviter toute activité en extérieur.

Selon l’Agence météorologique nationale (Aemet), des précipitations atteignant jusqu’à 200 litres par mètre carré ont été enregistrées sur Ibiza, en raison du déplacement « très lent » de la tempête.

Le gouvernement des Baléares a signalé 132 incidents à Ibiza, principalement liés à des inondations au rez-de-chaussée, sur les routes, des chutes d’arbres et de matériel urbain, et ainsi que des débordements des rivières. Aucun blessé n’était toutefois à déplorer.

Les autorités ont ordonné la suspension des cours à Ibiza et Formentera et la fermeture des plages, tandis que l’unité d’urgence de l’armée espagnole était en cours de déploiement depuis Majorque et le continent.

L’Aemet a ramené l’alerte de rouge à orange dans l’après-midi pour Ibiza et Formentera, après avoir fait de même dans la matinée pour Valence, où les intempéries avaient déjà entraîné lundi la fermeture des écoles pour plus de 500.000 élèves.

En octobre 2024, de violentes inondations avaient fait plus de 230 morts dans la région de Valence. Les scientifiques soulignent que le changement climatique accentue la fréquence et l’intensité de tels phénomènes météorologiques extrêmes.

