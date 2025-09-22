Nord-est de l’Espagne: au moins un mort et un disparu après de fortes pluies

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies torrentielles se sont abattues, dimanche, sur la Catalogne (nord-est de l’Espagne), faisant au moins un mort et un disparu et provoquant d’importantes perturbations du trafic aérien et ferroviaire, ont annoncé les autorités locales.

Les services de secours ont confirmé la découverte d’un corps dans une rivière à Sant Pere de Riudebitlles, près de Barcelone, alors que des recherches sont en cours pour retrouver une autre personne dont le véhicule aurait été emporté par les eaux.

Par ailleurs, les pompiers ont procédé au sauvetage de 27 passagers restés bloqués dans le funiculaire du monastère de Montserrat, au nord-ouest de Barcelone, suite à un glissement de terrain, a précisé la protection civile régionale.

Les intempéries ont également entraîné des retards et des annulations de vols à l’aéroport de Barcelone, le deuxième du pays, tandis que la circulation ferroviaire a été suspendue sur plusieurs lignes locales en raison de chutes d’arbres et de nouveaux glissements de terrain.

