Grande-Bretagne : Google annonce un investissement de 5 milliards de livres sterling

Par LeSiteinfo avec MAP

Le géant d’Internet Google a annoncé, mardi, un investissement de 5 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, en prélude à la visite d’État que le président américain Donald Trump entame mardi en Grande-Bretagne.

Cet investissement devrait générer environ 8.250 emplois par an en Grande-Bretagne, a dit le groupe.

Il s’agit d’une marque de confiance dans l’économie britannique et dans la solidité de du partenariat entre le Royaume-Uni et les États-Unis, selon la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves.

Google a également annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de données près de Londres.

Par ailleurs, des responsables américains, cités par les médias britanniques, ont indiqué que des accords économiques d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars seront scellés lors de la visite d’État du président américain.

Le chef de la Maison blanche sera le premier président américain à se rendre pour une deuxième visite d’État au Royaume-Uni. Il sera accueilli par le Roi Charles et la Reine Camilla au palais de Windsor, ouest de Londres. Jeudi, il aura des entretiens avec le Premier ministre, Keir Starmer, à Chequers, résidence de campagne du chef du Downing Street au nord-ouest de la capitale britannique.