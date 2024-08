Recherche en ligne: la justice américaine accuse Google de monopole

Par LeSiteinfo avec MAP

La justice américaine a accusé, lundi, le géant de la technologie, Google, d’avoir agi illégalement pour maintenir un monopole dans la recherche en ligne.

Dans une décision rendue par un juge fédéral de l’Etat du District of Columbia, la justice US a estimé qu’en payant des milliards de dollars pour être le moteur de recherche automatique sur les appareils grand public, Google a empêché ses rivaux de lui faire concurrence, rapporte la presse locale.

Rendu par le juge Amit P. Mehta, le jugement constitue la première décision antitrust de l’ère moderne de l’Internet dans une affaire contre un géant de la technologie.

Il fait suite à une plainte déposée par le département de la Justice reprochant à Google d’avoir illégalement consolidé sa domination, en partie, en payant à d’autres entreprises, comme Apple et Samsung, des milliards de dollars par an pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur leurs smartphones et navigateurs Web.

Selon la presse locale, si cette décision ne prévoit par une amende contre Google, elle pourra influencer d’autres poursuites antitrust du gouvernement contre celle-ci, mais également contre Apple, Amazon et Meta, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp.

Le gouvernement a également accusé Google de maintenir son monopole sur les publicités diffusées dans les résultats de recherche, ce qui rapporte à la compagnie high-tech des milliards de dollars en revenus annuels.