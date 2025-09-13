Après l’assassinat de Charlie Kirk, les congressmen américains veulent renforcer leur sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

Les législateurs américains des deux partis, républicain et démocrate, examinent la faisabilité de programmes pilotes visant à renforcer leur sécurité lorsqu’ils se trouvent en dehors de la capitale Washington et ce, suite à l’assassinat mercredi du militant conservateur, Charlie Kirk.

Ces programmes, dont l’efficacité sera profondément étudiée par le Congrès, augmentent les indemnités de sécurité des législateurs lorsqu’ils se trouvent dans leurs circonscriptions ou voyagent en dehors de Washington, rapporte samedi le Washington Times.

La démarche intervient dans le sillage de la montée des actes de violence à motivation politique. En juin dernier, la députée démocrate de l’État du Minnesota, Melissa Hortman, et son mari ont été tués dans leur domicile, alors que le sénateur démocrate du même Etat, John Hoffman et son épouse ont survécu à une attaque similaire perpétrée par la même personne.

En réaction à ces attaques, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a annoncé un plan visant à doubler à 20 000 dollars le montant que les législateurs pourraient dépenser pour l’installation de systèmes de sécurité résidentiels.

La chambre basse a également approuvé l’augmentation à 5 000 dollars (contre 150 actuellement) de l’allocation mensuelle pour l’amélioration de la garde rapprochée des législateurs.

Selon M. Johnson, le taux de participation à ce programme pilote de deux mois devra donner aux dirigeants de la chambre des Représentants « une idée du montant qu’ils devraient y consacrer à l’avenir ».

Au Sénat, chambre haute du Congrès, un programme similaire est déjà en cours pour fournir un dispositif de protection à tous les sénateurs lorsqu’ils sont en dehors de Washington, indique le média.

Le programme pilote concerne actuellement certains sénateurs présentant des “risques élevés”, a fait savoir le sénateur Markwayne Mullin (Oklahoma, centre sud), ajoutant que le Sénat devra examiner le coût et la faisabilité de son extension aux 100 sénateurs.