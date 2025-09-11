Attaque israélienne: Le Conseil de sécurité de l’ONU souligne son soutien à la souveraineté du Qatar

Par LeSiteinfo avec MAP

Les membres du Conseil du sécurité de l’ONU ont exprimé, jeudi, leur condamnation de l’attaque israélienne à Doha, tout en soulignant leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Qatar conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

Dans une déclaration de presse, les Quinze ont insisté sur l’importance de la désescalade, mettant l’accent sur le rôle important que le Qatar “continue de jouer” dans les efforts de médiation au niveau de la région.

Les membres de l’instance exécutive de l’ONU ont, par ailleurs, affirmé que la libération des otages doit demeurer une priorité absolue.

Ils ont, dans ce sens, réitéré l’importance des efforts diplomatiques en cours du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis, tout en appelant les parties à saisir l’opportunité de la paix.

Mardi, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait, lors d’une conférence de presse, condamné l’attaque israélienne à Doha, la qualifiant de « violation grave » de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar.