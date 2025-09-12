Assassinat de Charlie Kirk : le tueur présumé risque la peine capitale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune homme soupçonné d’avoir assassiné l’activiste conservateur américain Charlie Kirk, arrêté après une chasse à l’homme effrénée, risque la peine capitale.

Le suspect identifié comme Tyler Robinson, 22 ans, est actuellement détenu à la prison du comté d’Utah, dans l’ouest américain, suite à son interpellation jeudi soir pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes, passible de la peine de mort aux Etats-Unis. Il est également accusé d’usage illégal d’une arme à feu et d’obstruction à la justice.

Un juge d’instruction a ordonné son maintien en détention sans possibilité de libération sous caution.

L’arrestation de Tyler Robinson a été annoncée vendredi matin par le président Donald Trump et confirmée par le FBI lors d’une conférence de presse à Orem, la ville de l’Utah où Charlie Kirk a été assassiné d’une balle dans le cou, lors d’un évènement mercredi sur un campus universitaire.

Le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, a indiqué à cette occasion que les autorités ont retrouvé avec l’arme du crime des cartouches non utilisées avec des messages gravés à connotation anti-fascistes. Les inscriptions gravées sur les munitions semblent faire référence aussi à des séquences de mouvements de manette de consoles de jeux vidéo.

Avant l’arrestation de Tyler Robinson, le FBI avait publié des photos et vidéos du suspect montrant un jeune homme à l’allure agile, habillé d’un pull, d’une casquette et de lunettes solaires noires.

Sur une vidéo, on voit une personne identifiée comme le suspect courant sur un toit après le coup de feu tiré sur Kirk, puis sautant jusqu’au sol. On le voit ensuite disparaître dans une zone boisée, où les enquêteurs ont retrouvé un fusil à verrou de type « 30-06 Mauser ».

Les autorités avaient annoncé une récompense allant jusqu’à 100.000 dollars pour toute information menant à l’arrestation du suspect. Jeudi soir, plus de 7.000 signalements avaient été reçus par la police.

La dépouille de Charlie Kirk a été transportée jeudi dans l’avion du vice-président JD Vance vers Phoenix, dans l’Arizona, siège de l’association « Turning point USA » que le défunt avait co-fondée en 2012, à l’âge de 18 ans, devenue en une décennie le plus important groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.