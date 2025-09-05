USA : Trump va renommer le département de la Défense en « ministère de la Guerre »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, va signer vendredi un décret visant à renommer le département de la Défense en « ministère de la Guerre », une appellation qui a existé aux Etats-Unis de 1789 à 1949.

Selon un responsable de la Maison Blanche, cité par les médias locaux, il s’agit de « rétablir le nom historique de ministère de la Guerre en tant que seconde appellation du département de la Défense ».

Le décret enjoint au chef du Pentagone, Pete Hegseth, d’entreprendre l’ensemble des mesures, notamment auprès de l’institution législative, pour « renommer de manière définitive le département américain de la Défense en ministère de la Guerre ».

« Le président estime que ce ministère devrait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux », selon la même source.

Le mois dernier, le président Trump avait fait part de ce projet qui restaurerait une appellation qui date de la première moitié du 20è siècle.

« Défense, c’est trop défensif, et nous voulons aussi être offensifs », avait-il déclaré à des journalistes, laissant entendre qu’il n’aurait pas besoin d’un vote du Congrès pour procéder à ce changement.