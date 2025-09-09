France : Macron nomme un nouveau premier ministre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français, Emmanuel Macron a nommé, mardi soir, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

« Le Président de la République a nommé monsieur Sébastien Lecornu Premier ministre. Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois », précise la même source.

La nomination de M. Lecornu est intervenue juste après la démission dans l’après-midi de François Bayrou à la suite d’un vote, lundi soir, de l’Assemblée nationale lui ayant retiré la confiance qu’il a sollicitée pour valider ses propositions budgétaires.

L’Elysée ajoute qu' »à la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un Gouvernement au Président de la République », notant que « l’action du Premier ministre sera guidée par la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays ».

La même source relève que « le Président de la République est convaincu que sur ces bases une entente entre les forces politiques est possible dans le respect des convictions de chacun ».