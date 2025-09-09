Le Qatar condamne fermement une attaque israélienne à Doha

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Etat du Qatar a fermement condamné une attaque israélienne ayant visé mardi les domiciles de membres du bureau politique du Hamas à Doha.

« Cette agression criminelle constitue une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales, ainsi qu’une menace grave à la sécurité et à l’intégrité physique des Qataris et des résidents au Qatar », a indiqué le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari sur X.

Le ministère qatari des Affaires étrangères souligne que « les services de sécurité, la défense civile et les autorités compétentes avaient immédiatement réagi à l’incident et pris les mesures nécessaires pour en contenir les conséquences et garantir la sécurité des résidents et des zones avoisinantes », a-t-il ajouté.

« Tout en condamnant fermement cette attaque, l’État du Qatar affirme qu’il ne tolérera pas ce comportement irresponsable d’Israël et ses atteintes continues à la sécurité régionale, ni aucune action visant sa sécurité et sa souveraineté », a poursuivi le porte-parole, notant que « des enquêtes sont en cours au plus haut niveau, et de plus amples détails seront communiqués dès qu’ils seront disponibles ».

