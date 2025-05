Tarifs douaniers : Trump menace l’UE et Apple

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a menacé vendredi d’imposer des droits de douane de 50% sur les produits issus de l’Union européenne (UE) et de 25% au géant de la technologie Apple dès le 1er juin.

L’UE, qui a été créée « principalement pour exploiter les États-Unis en matière de commerce », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur le réseau Truth Social, “s’est avérée difficile à gérer”, lors des négociations commerciales.

Le président américain a reproché au bloc des 27 ses barrières commerciales, ses taxes, ses procès “injustes et injustifiables” contre les entreprises américaines, et sa “manipulation monétaire”.

Ces comportements ont contribué à un déficit commercial annuel “totalement inacceptable” pour les Etats-Unis, qui s’est élevé à 250 millions de dollars, s’est insurgé M. Trump.

“Nos discussions avec eux ne mènent nulle part !”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il recommande “l’imposition d’un tarif douanier de 50% sur l’UE à compter du 1er juin. Aucun tarif ne sera appliqué si le produit est fabriqué aux États-Unis”.

Dans un autre post, Trump a déclaré que les iPhones vendus au pays doivent être fabriqués aux États-Unis, “pas en Inde, ni ailleurs”.

Il a souligné que si Apple ne se plie pas à cette exigence, les smartphones seront soumis à une taxe douanière de 25%.

Ces déclarations ont envoyé une onde de choc à travers les bourses européennes, où les actions des constructeurs automobiles ont été les plus touchées. Ainsi, l’action Stellantis et Mercedes-Benz a perdu 4,5%, alors que celle de Volkswagen et Porsche s’est dépréciée de 3%.

À Wall Street, l’action d’Apple a régressé de 2,7%, plombant au passage l’indice du Nasdaq à forte composante technologique, qui a perdu 1,1%.