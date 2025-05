Trump se félicite d’un appel téléphonique « excellent » avec Poutine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a indiqué lundi que son appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, s’est déroulé dans des conditions “excellentes”, ajoutant que Moscou et Kiev entameront “immédiatement” des pourparlers en vue de mettre fin à la guerre.

“Je viens de terminer mon entretien de deux heures avec le président russe Vladimir Poutine. Je pense que tout s’est très bien passé”, a écrit le président Trump sur son réseau, Truth Social.

Il s’est félicité que “le ton et l’esprit de la conversation étaient excellents”.

« La Russie et l’Ukraine vont démarrer immédiatement des négociations en vue d’un cessez-le-feu, et de manière plus importante, en vue d’une fin à la guerre », a annoncé le locataire de la Maison Blanche, qui a fait de la cessation des hostilités entre les deux pays européens l’une de ses promesses électorales.

Les conditions de cet accord, a-t-il noté, seront négociées entre les deux parties, “car elles sont les seules à connaître les détails de cette négociation”.

Trump a, par ailleurs, souligné que la Russie et l’Ukraine veulent conclure des accords commerciaux avec les Etats-Unis.

La Russie souhaite établir “des échanges commerciaux énormes avec les États-Unis une fois ce +bain de sang+ catastrophique terminé, et je suis d’accord”, a-t-il écrit.

Ces échanges commerciaux sont de nature à offrir une “formidable opportunité” de création d’emplois et de richesses “considérables”, a dit Trump, jugeant “illimité” le potentiel d’un tel accord commercial.

De même, a-t-il poursuivi, l’Ukraine peut grandement bénéficier de ces échanges commerciaux, dans le cadre de sa reconstruction.

Trump a fait savoir qu’il a informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb, de l’issue de sa conversation téléphonique avec Poutine.

Le Vatican, a-t-il dit, “s’est déclaré très intéressé d’accueillir les négociations. Que le processus commence !”