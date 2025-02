Chine : DeepSeek dépasse ByteDance avec 22,2 millions d’utilisateurs quotidiens

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chatbot conversationnel DeepSeek est devenu l’application d’intelligence artificielle (IA) la plus populaire en Chine, surpassant Doubao de ByteDance (maison-mère de TikTok), selon les données d’Aicpb.com, plateforme de référence spécialisée dans le classement des produits d’IA en Chine.

DeepSeek s’est imposé avec 22,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en janvier, contre 17 millions pour Doubao, précise la même source.

DeepSeek a été particulièrement plébiscité lors des récentes festivités du Nouvel An chinois, où les utilisateurs l’ont massivement employé pour générer des poèmes traditionnels de célébration, indique Aicpb.com.

Doubao conserve sa domination en Chine en termes d’utilisateurs actifs mensuels, une métrique moins volatile que les utilisateurs quotidiens. Lancée en 2023, l’application comptait 78,6 millions d’utilisateurs actifs mensuels en janvier.

DeepSeek rattrape rapidement son retard néanmoins, avec 33,7 millions d’utilisateurs le mois dernier. Kimi de Moonshot AI et Wenxiaoyan du géant Baidu occupent respectivement les troisième et quatrième places, avec 19 millions et 13 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Selon Bloomberg, DeepSeek est devenue l’application la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple aux États-Unis et dans 140 marchés mondiaux.