IA : un professeur marocain distingué à l’Université de New York

Par LeSiteinfo avec MAP

Le professeur marocain Anasse Bari, spécialiste de l’intelligence artificielle, vient d’être distingué par l’Université de New York (NYU) en reconnaissance de son engagement dans le domaine de l’éducation et la recherche.

Il s’est vu décerner le prix « Martin Luther King Faculty Award » pour l’année 2025. Cette distinction récompense, selon le site web de l’université, les professeurs qui font montre, dans leur travail et recherches, de leadership et d’engagement en faveur des valeurs de justice et d’équité prônées par le militant américain des droits civiques.

Anasse Bari dirige le laboratoire des analyses prédictives et de l’intelligence artificielle à la même université. Il a supervisé des équipes de recherche pour créer des outils d’IA dédiés aux soins de santé, à la lutte contre le changement climatique et la désinformation, ainsi qu’à la préparation aux pandémies, a indiqué la présidence de l’université dans sa note de présentation.

Lors d’une cérémonie organisée mercredi à l’université de New York, M. Bari a indiqué que cette distinction rappelle l’importance de « servir nos communautés » en gardant à l’esprit les valeurs nobles notamment d’équité et de justice.

Ce professeur titulaire d’un PhD en sciences informatiques de l’université de George Washington, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de sa fierté d’obtenir un tel prix qui constitue aussi, pour lui, une reconnaissance des valeurs dont il s’est imprégné dans son pays natal, le Maroc.