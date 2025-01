Nouveaux incendies à Los Angeles, plus de 30.000 personnes évacuées

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux nouveaux incendies se sont déclarés dans la nuit de mercredi à jeudi autour de la ville de Los Angeles, en Californie, forçant l’évacuation de plus de 31.000 personnes.

Un incendie a éclaté mercredi après-midi dans la région de Bel-Air ravageant, en l’espace de quelques heures, plus de 4.000 hectares, selon le département californien de protection contre les incendies (Cal Fire).

Un second feu de forêt, le Sepulveda fire, s’est propagé dans le nord de Los Angeles, non loin du quartier Palisades, où les feux qui se sont déclarés depuis début janvier ont brûlé près de 10 000 hectares, et consumé des milliers de constructions.

Outre les 31.000 personnes contraintes à l’évacuation, quelque 23.000 autres ont été invitées à s’apprêter à une telle éventualité, a indiqué la presse américaine.

Ces incendies sont exacerbées par un manque criant de précipitations et des vents forts allant jusqu’à 110 km/h prévus tout au long de la journée de jeudi, a prévenu le service météorologique national.

Ailleurs dans le comté de Los Angeles, les feux qui ravagent depuis deux semaines les régions de Pacific Palisades et de Eaton, et qui ont brûlé plus de 15.000 structures, ont été maîtrisés à hauteur de 70% et 95%, respectivement.

Depuis début janvier, 28 personnes ont péri à cause des incendies, qui ont également provoqué des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

S.L.