Guerre Israël-Hamas : un accord de cessez-le-feu trouvé

Des milliers de Palestiniens ont exprimé leur joie à travers la bande de Gaza après l’annonce d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas, mettant ainsi fin à plus de 15 mois de conflit, selon des journalistes de l’AFP et des témoins.

À Deir el-Balah, situé dans la partie centrale de Gaza, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, célébrant l’événement par des danses et en agitant des drapeaux palestiniens, rapportent des journalistes de l’AFP.

D’autres rassemblements similaires ont eu lieu spontanément dans différentes localités, selon les témoignages d’envoyés spéciaux de l’AFP et de témoins contactés par téléphone.