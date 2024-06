La France se prépare pour les législatives anticipées

Après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron, dimanche, suite au score enregistré par le Rassemblement national (RN) aux Européennes, les partis politiques s’échauffent déjà et les autorités ont mis en place les dispositifs en vigueur en vue des législatives anticipées qui seront organisées les 30 juin et 7 juillet prochain.

Le décompte des temps de parole des partis politiques à la télévision et à la radio a commencé depuis 6 heures (heure locale), ce mardi, a décidé, lundi, l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel en France.

Conformément à cette recommandation, les télévisions et radios seront tenues d’assurer un « accès équitable » aux candidats et aux partis politiques sur leurs ondes. À cette fin, elles devront décompter le temps de parole des candidats, de leurs partis et de leurs soutiens, puis le transmettre à l’Arcom en guise de contrôle.

Par ailleurs, en raison de la brièveté des délais après la décision surprise du président français de dissoudre l’Assemblée nationale, les candidatures devront être déposées à partir du mercredi 12 juin et jusqu’au dimanche 16 juin, à 18 heures, selon le décret publié lundi au Journal officiel.

Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées « à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures », est-il précisé.

La campagne électorale pour le 1er tour débutera à partir du lundi 17 juin. À cette date seront instituées les commissions prévues d’assurer « l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale », note le décret.

La prochaine Assemblée nationale se réunira le « deuxième jeudi qui suit son élection », selon l’article 12 de la Constitution française, soit le jeudi 18 juillet.

