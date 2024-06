France: elle passe le Baccalauréat à 9 ans, un record

Par LeSiteinfo avec MAP

La plus jeune candidate pour passer les examens du baccalauréat général et technologique cette année en France n’est âgée que de 9 ans, soit un record dans l’histoire de ces examens, a indiqué le ministère de l’Education nationale.

Il s’agit d’une élève de l’académie de Strasbourg, en âge d’être scolarisée en CE2, a expliqué un responsable du ministère lors d’une conférence de presse vendredi, ajoutant que la fillette est inscrite comme candidate libre à la session du baccalauréat, qui démarre le 18 juin avec l’épreuve de philosophie.

Ayant choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie, et dans le but de se remettre à niveau, la jeune candidate a passé récemment «des épreuves ponctuelles, qui correspondent au contrôle continu», a précisé Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire (Dgesco) lors de cette conférence de presse consacrée à l’édition 2024 de l’examen.

Les candidats les plus jeunes au baccalauréat sont «en général plutôt âgés de 12 ou 13 ans», a-t-il précisé.

L’an dernier, le cadet avait 12 ans (dans l’académie de Versailles).

Le candidat le plus jeune pour le baccalauréat professionnel est âgé de 15, toujours d’après le ministère.

Cette année, 728 164 candidats ont été recensés, le plus âgé d’entre eux a 76 ans pour le Bac général et 66 ans pour le baccalauréat professionnel.