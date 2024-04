Lufthansa et Austrian Airlines suspendent leurs vols vers Téhéran

La compagnie aérienne allemande Lufthansa et sa filiale autrichienne Austrian Airlines ont annoncé la suspension de leurs vols de et vers Téhéran jusqu’au jeudi 18 avril, et ne plus emprunter l’espace aérien iranien, en raison des tensions au Moyen-Orient.

« En raison de la situation actuelle, Lufthansa suspend ses vols à destination et en provenance de Téhéran jusqu’au jeudi 18 avril inclus, après une évaluation attentive » de la situation, a déclaré un porte-parole de Lufthansa.

« La compagnie n’utilise plus non plus l’espace aérien iranien », a-t-il ajouté.

Le groupe allemand avait annoncé mercredi une suspension de ses vols jusqu’à jeudi, puis l’avait prolongée jusqu’à ce samedi. Les vols sont de fait interrompus depuis le 6 avril.





Sa filiale Austrian Airlines a pris une mesure similaire vendredi. « La sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue », a indiqué la compagnie dans un communiqué, affirmant « évaluer en permanence la situation au Moyen-Orient ».